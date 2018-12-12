مديرية أمن المنيا تكشف تفاصيل إطلاق شرطي النار وقتل شخصين أمام كنيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي وعلاء عمران:

كشفت مديرية أمن المنيا، تفاصيل حادث إطلاق نار أمام كنيسة في مدينة المنيا ومصرع شخصين على إثره.

وقالت المديرية، إنها تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بقيام ربيع م. خ. 43 سنة، مقيم بقرية الخيالة بمركز أبوقرقاص، رقيب شرطة بإطلاق النيران على كلٍ من: عماد كمال صادق، 49 سنة، ونجله ديفيد 21 سنة، وهما خفر على موقع إنشائي تابع لشركة مقاولات أمام خدمة رقيب الشرطة، ما أدى إلى مصرعهما.

كشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين الطرفين أمس الثلاثاء، وتجددت اليوم، وعلى إثرها قام الأول "الشرطي" بإطلاق النار عليهما، ما أسفر عن وفاتهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم ضبط المتهم وجار مناقشته.

وقالت مصادر أمنية مطلعة، إن التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالمنيا تفيد بقيام رقيب شرطة بإطلاق النار على قبطي ونجله أثناء تواجده بخدمته أمام كنيسة نهضة القداسة بوسط مدينة المنيا مساء اليوم الأربعاء، سببه خلاف نشب بينهما تطور إلى مشادة كلامية أمس الثلاثاء، وتجدد اليوم ليتحول إلى مشاجرة.

كانت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس أصدرت مساء اليوم الأربعاء، بيانًا، قالت فيه إنه بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق، الشهير بعماد المقدس، 49 سنة، ومعه ابنه ديفيد عماد، 21 سنة، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهما في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الأمس، ويدعى "ر. م. خ."، قام الأخير بإطلاق النار عليهما مساء اليوم، 12 ديسمبر 2018، فُقتل الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا، وتم القبض على الشرطي المتهم وتقوم الأجهزة الأمنية الآن باستجوابه.