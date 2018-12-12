الأمم المتحدة: عودة ما لا يقل عن 3850 لاجئاً سورياً من الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ)

عاد ما لا يقل عن 3850 لاجئا سوريا إلى بلادهم قادمين من الأردن منذ 15 أكتوبر، وذلك منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين، وفقا لما ذكرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وقال ستيفانو سيفيري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: "لقد تمكنا في المفوضية من معرفة والتأكد من قاعدة بياناتنا أن 3852 لاجئًا عادوا إلى سورية بين الـ15 أكتوبر وحتى الأول من ديسمبر".

وتابع سيفيري أن حوالي نصفهم من منطقة درعا بجنوب سورية، التي شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان ينظر إلى مدينة درعا على أنها مهد الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011، وذلك قبل تحولها إلى منطقة صراع متعدد الأطراف.

وشنت القوات الحكومية السورية هجومًا بريًا وجويًا في يونيو بدعم من الطيران الجوي الروسي.

وتمكنت القوات الحكومية خلال الهجوم من السيطرة على معبر نصيب الجنوبي على الحدود مع الأردن، والذي سيطر المتمردون عليه لأكثر من ثلاث سنوات.

وأغلق الأردن جانبه من معبر نصيب في عام 2015 عندما سيطرت المعارضة السورية المسلحة عليه.

وقال سيفيري "لا يمكننا أن ننسى أن اللاجئين أنفسهم يعرفون متى يكون من الآمن العودة، وعلينا أن ندعمهم في هذا الأمر".

ويستضيف الأردن حوالي 3ر1 مليون لاجئ سوري، مسجل منهم 650 ألف على الأقل لدى الأمم المتحدة.