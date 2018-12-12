هل يزيد حزب العمال بدل البطالة ويحفظ كرامة فقراء أستراليا؟

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - في عام ١٩٧٤، قال رئيس الوزراء الأسبق غوف ويتلام: " على مدى سنوات طويلة، أهانت أستراليا نفسها والملايين من مواطنينا من خلال فكرة أن هؤلاء غير القادرين على العمل يستحقون الإعانات الخيرية لكنهم يخسرون حقهم في احترام الذات".

وخلال المؤتمر الوطني هذا الأسبوع، ينبغي على حزب العمال مواجهة حقيقة مفادها أن الأستراليين العاطلين عن العمل ما زالوا يعانون من نفس هذا الوضع المهين.

وعلى مدى ربع قرن، شهدت أستراليا نموا اقتصاديا مستمرا لكن مواطنينا أصحاب الدخل المنخفض لم تشهد أجورهم زيادات حقيقية.

ومنذ سنوات طويلة، يمر بدل البطالة بحالة من التجمد دون أي زيادة.

وأدى ذلك إلى ترك العاطلين فريسة لظروفهم السيئة وأصبحوا حاليا الأكثر فقرا بين مواطني العالم المتقدم.

ومع فوز حزب العمال المحتمل بالانتخابات المقبلة، حان الوقت لكي يقوم الحزب مجددا بالتيقن من حصول فقراء أستراليا على المعاملة الكريمة والاحترام.

زيادة الائتلاف الطفيفة لبدل البطالة بقيمة 2.2 دولار أسبوعيا يمكنها وصفها بأنها صغيرة بشكل مهين.

يذكر أن الحكومة أعلنت التزامها بتخفيضات ضريبية بإجمالي 13 مليار دولار يستفيد منها أثرياء أستراليا.

وتتزايد الضغوط جراء ذلك على حزب العمال للتعامل مع قضايا اللا مساواة التي تتزايد وطأتها في أستراليا.