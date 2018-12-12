نكي هايلي: الحكومة السعودية ومحمد بن سلمان مسؤولان عن قتل خاشقجي

هايلي شددت على ضرورة إجراء محادثات جادة وصارمة مع السعوديين بشأن جريمة مقتل خاشقجي (الأناضول)

قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هايلي إن الحكومة السعودية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتحملان مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت -في حوار خاص مع شبكة "أن بي سي" الأميركية- "علينا أن نوضح للسعوديين أننا لن نتسامح مع قتل" الصحفي السعودي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

وشددت على ضرورة إجراء محادثات جادة وصارمة مع السعوديين بشأن الجريمة وعدم فعلها مجددا.

وردا على سؤال بشأن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لم يحمّل محمد بن سلمان مسؤولية إعطاء الأمر بقتل خاشقجي؛ أجابت هايلي "لدينا علاقات مع الكثير من الدول، ولكن عندما تقع مثل هذه الأحداث يجب ألا تمر مرور الكرام، وألا نتخلى عن قيمنا".

وتتزامن تصريحات هايلي، المندوبة الأميركية التي ستغادر منصبها في الأيام القادمة، مع تصريح تلفزي لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال فيه إن الولايات المتحدة ستحاسب من يتضح أنهم مسؤولون عن قتل الصحفي السعودي، ولفت إلى أن التحقيقات بشأن الجريمة لا تزال متواصلة.

في المقابل، جدد الرئيس دونالد ترامب أمس -في مقابلة خاصة مع وكالة رويترز- وقوفه إلى جانب ولي العهد السعودي رغم تقييم وكالة الاستخبارات المركزية، الذي يفيد بأن الأخير أمر بقتل الصحفي، ورغم مناشدات من أعضاء بمجلس الشيوخ له بالتنديد بالأمير السعودي.

وأثار مقتل خاشقجي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.