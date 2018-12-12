محامي ترامب السابق: عملي كان التغطية على أفعال الرئيس القذرة

يعد كوهين أحد أعضاء فريق حملة ترامب الانتخابية المتهمين بخرق القانون (الفرنسية)

قال مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن عمله كان التغطية على أفعال موكله "القذرة"، معلنا تحمله مسؤولية جرائمه "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة".

وجاء هذا التصريح أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه الأربعاء أمام قاضي المحكمة وليام بولي الثالث قبيل صدور الحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام.

وطالب محامو كوهين بعدم سجنه بعدما أقر بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونغرس، لكن القاضي بولي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

كما أقر بأنه دفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة بمجلة "بلاي بوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادعتا أنهما أقامتاها مع ترامب خلال حملة الانتخابية.

واعترف المحامي الأميركي الشهر الماضي بأنه كذب على الكونغرس بخصوص اتصالاته مع روسيا بشأن تشييد "برج ترامب" في موسكو.

ويعد كوهين (52 عاما) أحد أعضاء فريق حملة ترامب الانتخابية المتهمين بخرق القانون، لكنه الوحيد الذي يعد من دائرة ترامب المقربة. وعلى مدى 12 عاما، شغل منصب نائب رئيس "منظمة ترامب" التي تضم المشاريع التجارية المرتبطة بالعقارات التابعة لترامب حيث يعد المحامي أحد أهم المقربين منه.