“الموارد المائية”: قطعنا شوطاً كبيراً في برنامج الإصلاح

قال وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، عمر الأزرق، إن وزارته درجت على تنظيم يوم الخدمة بصورة راتبة في إطار برنامج إصلاح الدولة الذي قطعت فيه شوطاً كبيراً في جانب القوى البشرية والتدريب وسهولة الخدمات والجودة والتميز والحكومة الإلكترونية وبيئة العمل.

وقال الأزرق في تصريح الأربعاء، إن يوم الخدمة يعد سانحة في تجويد الأعمال وتعضيد الترابط الاجتماعي بين العاملين بمختلف مهامهم ومواقعهم، كما أنه فرصة لتجديد العزم وتصويب الجهد نحو المشروعات التنموية الكبيرة التي تعمل على إنجازها الوزارة.

وأضاف” قد كان لقاء اليوم للتداول حول سير العمل بالوزارة وتفعيل الأداء”.

ونوه الأزرق بحسب شبكة الشروق – إلى أن منهج عمل الوزارة مبني على التواجد الميداني لكافة قياداتها، بما في ذلك الإدارات الفنية والهندسية بغية الاطمئنان على سير تنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه إلى جانب المشروعات الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)