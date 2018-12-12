رجل أعمال: عائد البنقو يحقق مليارات الدولارت ويفوق الذهب والبترول.. شركة أمريكية وافقت للاستثمار وننتظر رد حكومة السودان

أثبتت العديد من الدراسات الحديثة فوائد علاجية لنبات القنب الهندي أو ما يعرف بـ “البنقو” في السودان، وسمحت العديد من الدول في العالم باستخدام زيت القنب في علاج الأمراض مثل السرطان، والزهايمر، والالتهابات والربو.

وكشف رجل الأعمال السوداني الصادق محمد المقيم بألمانيا عن نجاحه في إقناع شركات عالمية من بينها شركات أمريكية وألمانية كبرى للاستثمار في زراعة البنقو في السودان وذلك للاستخدامات الطبية، وأن التفاهمات وصلت إلى مرحلة متقدمة وحصل على موافقات للدخول في شراكات ناجحة مع تلك الشركات.

وقال الصادق محمد في حوار حصري مع صحيفة أخبار الخليج 365 (إن العائد المتوقع من صادرات المستخلصات الطبية المستخلصة من نبات البنقو يبلغ مليارات الدولارات سنوياً للسودان ويفوق صادرات الذهب والبترول السودانية).

وأضاف الصادق أن الشركات العالمية أبلغته أن مناخ السودان وأرضه تنتج القنب الهندي “البنقو” عالي الجودة مما يجعل مستحضراته الطبية ذات فعالية كبرى.

وقال الصادق في حديثه الخاص لصحيفة أخبار الخليج 365 (لقد عرضت المشروع بالكامل على جهات حكومية عليا في السودان وما زالت المفاوضات جارية للحصول على الموافقة النهائية من إدارات الاستثمار في السودان، حتى نشرع في التنفيذ، خصوصاً أن القوانين الدولية أصبحت تسمح بهذا النشاط لفوائده على الإنسانية).

وتشير صحيفة أخبار الخليج 365 أن السودان من ضمن الدول الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة والتي تسمح بزراعة القنب الهندي “البنقو” لاستخدامه في الأغراض الطبية والعلاجية.

ونبات القنب الهندي ” المشهور في السودان بالبنقو” يحتوي على مادة غير مخدرة تسمى cbd و هي ما تسعى له الشركات الطبية في العالم، أما مادة thc وهي المادة المخدرة ليست مطلوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)