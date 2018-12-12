روسيا: السودان شريك مهم وملتزمون بتخطي كل الظروف

قال وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، دميتري كوبيلكين، إن بلاده تعتبر السودان شريكاً مهماً للتعاون المشترك، موضحاً أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجه البلدين إلا أنهم ملتزمون بتخطي كل الظروف لأجل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وامتدح كوبيلكين خلال مخاطبته، الأربعاء، بالعاصمة موسكو، ختام أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التطور المذهل في علاقات البلدين وارتفاع مستوى التبادل التجاري.

وتابع” إن السودان يعتبر شريكاً مهماً لروسيا في مجال الحبوب”، مشيداً بالنتائج المحرزة في عمل اللجنة، مثنياً على العمل الذي تقوم به كل من شركة “كوش وام انفست روس دراغمنت” في مجال التعدين في السودان.

وكشف كوبيلكين أنه سيتم التوقيع على اتفاقية بين شركة “روجيلوجيا” ووزارة النفط والغاز والمعادن السودانية، لإنشاء مصفاة للنفط في بورتسودان، وأعلن اهتمام عدد من الشركات الروسية بالدخول في قطاع الطاقة ومجال السكك الحديد بالسودان.

وأفاد بحسب شبكة الشروق – بأنه قد تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل صومعتي القضارف وبورتسودان، مؤكداً التزام روسيا بتقديم الفرص التدريبية للسودان في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وكذلك المنح الجامعية وفوق الجامعية.

ومضى بالقول ” بالرغم من الصعوبات التي تواجه البلدين إلا أنهم ملتزمون بتخطي كل الظروف لأجل تعزيز التعاون بين الجانبين، مرحباً بالمقترحات التي نوقشت لتسهيل التعاملات المصرفية.

من جانبه أكد رئيس الجانب السوداني، أزهري عبدالقادر، وزير النفط والمعادن، على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مبدياً الرغبة الجادة في تطوير العلاقات بين البلدين، بما يخدم شعبي الدولتين ودفع التعاون في مجالات عدة بشقيها العام والخاص.

وأشاد عبدالقادر بشركة “كوش” والتي بلغ إنتاجها السنوي 2 طن من الذهب، كما أمن على مقترح الجانب الروسي لتسهيل الإجراءات المالية بين البلدين، مع أهمية تدريب الكوادر السودانية وتفجير الطاقات الموجودة لدى البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)