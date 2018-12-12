قوة إسرائيلية خاصّة تعتقل شابين من سردا

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقلت قوة إسرائيلية خاصّة مساء اليوم الأربعاء، شابين في وقت منفصل، أثناء مرورهما في قرية سردا شمال رام الله.

وقال شهود عيان إنّ جنود الاحتلال اعتقلوا صالح عمر البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله، والذي يعمل سائق سيارة أجرة، بعد أن أطلقوا النار صوب مركبته، وصادروها.



صورة لآثار إطلاق النار على السيارة التي كان يقودها الشاب المعتقل

صورة لآثار إطلاق النار على السيارة التي كان يقودها الشاب المعتقل



آثار إطلاق النار على السيارة

آثار إطلاق النار على السيارة

وأضاف شهود عيان أن جنود الاحتلال اعتقلوا أيضًا الشاب وعد البرغوثي من مكان قريب بينما كان في سيارة أخرى.

وشددت قوات الاحتلال، مساء اليوم، إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة رام الله، حيث نصبت حاجزًا على مدخل بيرزيت الشمالي، وآخر على دوار عين سينيا، وثالث قرب قرية النبي صالح، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن تعرض برج مراقبة تابع لجيش الاحتلال قرب قرية النبي صالح، لإطلاق نار، دون وقوع إصابات، مشيرةً إلى أنّ الجيش يبحث عن المنفذين.

ومنذ عمليّة إطلاق النار على مستوطنين قرب مستوطنة "عوفرة" شرق رام الله، بدأ الاحتلال عمليّة واسعة في رام الله والبيرة، تخللها مداهمات لمؤسسات ومحال تجارية ومصادرة تسجيلات كاميرات، بهدف الوصول للمنفذ/ المنفذين.