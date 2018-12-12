الفنان العراقي سعدون جابر في الخان الأحمر

الخليج 365 | فريق التحرير

زار الفنّان العراقي سعدون جابر، مساء اليوم الأربعاء، قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شرق القدس المحتلة.

وشارك جابر أهالي الخان الأحمر طعام الغداء في خيمة التضامن والإسناد، وأكد على تضامنه مع سكان القرية في وجه انتهاكات الاحتلال.

وتأتي زيارة الفنان جابر إلى فلسطين، ضمن زيارة مجموعة من وفود لسبعين دولة عربية وأجنبية، تستضيفهم مؤسسة سيّدة الأرض، التي ستقيم حفلها السنوي لاختيار شخصية العام 2018، في قصر الثقافة برام الله يوم الجمعة المقبل.