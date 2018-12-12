- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج 365 | فريق التحرير
زار الفنّان العراقي سعدون جابر، مساء اليوم الأربعاء، قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم شرق القدس المحتلة.
وشارك جابر أهالي الخان الأحمر طعام الغداء في خيمة التضامن والإسناد، وأكد على تضامنه مع سكان القرية في وجه انتهاكات الاحتلال.
وتأتي زيارة الفنان جابر إلى فلسطين، ضمن زيارة مجموعة من وفود لسبعين دولة عربية وأجنبية، تستضيفهم مؤسسة سيّدة الأرض، التي ستقيم حفلها السنوي لاختيار شخصية العام 2018، في قصر الثقافة برام الله يوم الجمعة المقبل.
الفنان العراقي سعدون جابر في الخان الأحمر (صورة:سليمان أبو سرور/ وفا)
شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان العراقي سعدون جابر في الخان الأحمر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صوت فلسطين وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صوت فلسطين ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .