كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتهدف تلك التعزيزات المستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة إلى تعزيز قدرات الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا.
تأتي التعزيزات عقب إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن "بلاده ستبدأ عملية عسكرية في شرق الفرات في سوريا في غضون أيام قليلة".
وسوف تكون هذه العملية الثالثة لتركيا في سوريا، عقب عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون في مارس عام 2016 ويناير عام 2018على التوالي، التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا.
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