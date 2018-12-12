كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة رضيع إسرائيلي بهجوم نفذه فلسطينيون برام الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوفاة رضيع إسرائيلي أصيبت والدته خلال هجوم نفذه فلسطينيون على مستوطنة عوفرا قرب رام الله في الضفة الغربية.

وأعلن راديو "كان" الإسرائيلي اليوم الأربعاء "وفاة الرضيع الذي أصيبت والدته بجروح حرجة خلال الهجوم الذي نفذه فلسطينيون قبل أربعة أيام في مستوطنة عوفرا".

وكان فلسطينيون قد نفذوا عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين أمام مستوطنة عوفرا شرق مدينة رام الله وأصابوا ستة إسرائيليين ولاذوا بالفرار فيما تواصل القوات الإسرائيلية البحث عنهم.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ومنذ يومين يواصل اقتحامه مدينة رام الله والمؤسسات الحكومية الرسمية في حي المصايف.

وصادر الجيش الإسرائيلي، تسجيلات كاميرات المراقبة في وقت يشتبك فيه الشبان الفلسطينيون مع الجيش الإسرائيلي بالحجارة عند كل اقتحام.