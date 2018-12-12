كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد يبحث مع الوفد الروسي تشكيل اللجنة الدستورية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء في بيان وزارة الخارجية :"ركزت المحادثات على تطورات الوضع في سوريا وما حولها. وتم إيلاء اهتمام خاص لمهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254". وشارك في اللقاء المبعوث الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن روسيا جنبا إلى جنب مع شركائها متمسكة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية لوضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا، وإطلاق أعمالها في أقرب وقت موضحا أن مهمة تشكيل اللجنة الدستورية شديدة الدقة والحساسية وتتطلب صبرا كبيرا. بدوره صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مدى فعّالية اللجنة الدستورية في سوريا، أهم من موعد تشكيلها. أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوفد الروسي المشترك بين الوزارات بمشاركة ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الروسية بحث مع الرئيس السوري، بشار الأسد، بدء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية وتطورات الوضع في سوريا وما حولها.

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