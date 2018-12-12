رئيس فنزويلا يتهم جون بولتون بقيادة مؤامرة أمريكية لاغتياله

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم إن "مستشار الأمن القومي، في البيت الأبيض، جون بولتون، يقود مخططاً من الولايات المتحدة، يستهدف اغتياله وإنهاء ما تسمى بالثورة البوليفارية التي اعتبر أنها مستمرة في فنزويلا منذ 1999.

وأكد مادورو خلال مؤتمر صحفي: "آتي اليوم لأدين مجدداً المؤامرة التي تحاك من البيت الأبيض، لتقويض الديمقراطية الفنزويلية، لاغتيالي ولفرض حكومة دكتاتورية في فنزويلا".