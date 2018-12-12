البابا فرنسيس سيقيم في الإمارات أول قداس بشبه الجزيرة العربية‎

يقيم البابا فرنسيس قداسًا مسيحيًا هو الأول في شبه الجزيرة العربية، وذلك خلال رحلته المقررة للعاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير/شباط المقبل.

وبحسب برنامج الزيارة المقررة بين يومي الثالث والخامس من فبراير، فإن البابا سيقيم القداس المذكور داخل أحد ملاعب مدينة زايد الرياضية، في اليوم الأخير من رحلته.

وقال منظمون لرحلة البابا، وهو أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، إنها ستشهد إقامة قداس للمرة الأولى في مكان مفتوح داخل الإمارات، التي يقيم فيها نحو مليون مسيحي كاثوليكي جميعهم مغتربون.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس، الذي كان زار نحو ست دول غالبية سكانها من المسلمين، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي وهو أكبر مسجد في دولة الإمارات، حيث سيعقد في المسجد اجتماعًا مغلقًا مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين.

ودخل البابا من قبل مساجد خلال زياراته لدول غالبية سكانها من المسلمين، مثل تركيا والأردن ومصر وبنغلادش وأذربيجان والأراضي الفلسطينية.

واستغل البابا تلك الرحلات في الدعوة للحوار بين الأديان وإدانة العنف باسم الله، فيما سيرأس البابا أيضًا اجتماعًا لممثلي الأديان خلال زيارته لصرح زايد المؤسس في أبوظبي.