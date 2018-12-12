أمّن على حياة زوجته بـ3 ملايين دولار ثم قتلها بعد أشهر

أقدم رجل من مدينة تيانجين في الصين، على قتل زوجته، بعد أشهر قليلة من شرائه تأمينًا على حياتها بقيمة 3.8 مليون دولار.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الزوجين سافرا مع طفلتهما لقضاء الإجازة العائلية في جزيرة فوكيت في تايلاند، وبعد ثلاثة أيام، أبلغ الزوج ويُدعى تشانغ ييفان، عائلته بوفاتها غرقًا في المسبح.

وشككت عائلة الزوجة، بمزاعم زوجها موتها غرقًا، مؤكدين أن ابنتهما كانت سبّاحة جيدة.

وعندما وصل أقارب الزوجة إلى الجزيرة التايلاندية، أظهر فحص الطب الشرعي تعرضها لكدمات في كافة أنحاء جسدها، وعلى إثر ذلك احتجزت الشرطة التايلاندية ييفان، وأثناء استجوابه اعترف بقتلها لأنه لا يريد البقاء معها.

وطالبت عائلة الزوجة بتسليم الجاني للشرطة الصينية، لينال عقوبة الإعدام، مُؤكدين أنه قتلها للحصول على تعويض التأمين على حياتها، باعتباره المستفيد الوحيد منه بعد وفاتها.