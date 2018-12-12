حقيقة تنظيم قمة الهجرة بمراكش

كشفت معطيات حصلت عليها «أخبار اليوم» أن المغرب لم يكن مطروحا في البداية لاحتضان قمة اعتماد الميثاق العالمي للهجرة، التي انعقدت بمراكش، بل كان التوجه هو عقد الاجتماع في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة، خوان خوسيه غوميز-كاماتشو، كشف، في حوار مع صحيفة «إلباييس»، قائلا: «في البداية كانت الفكرة هي تنظيم القمة في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، لكن، في الوقت نفسه، كان يُعتقد أنه من المهم الاحتفاء بها في حدث خاص جدا، قبل أن تقدم الحكومة المغربية عرضًا سخيًا».

وأضاف: «من المهم أن يكون الحدث في إفريقيا، لأن في ذلك إرسال إشارة قوية…».