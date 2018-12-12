فريق العين يصعد لمواجهة الترجي في ربع نهائي “الموندياليتو “

تاهل العين بطل الامارات، مساء اليوم الأربعاء، إلى دور ربع نهائي كاس العالم للاندية لكرة القدم بفوزه على ويلينغتون النيوزيلندي بطل اوقيانوسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل ثلاثة أهداف في كل مرمى.

وتقدم ويلينغتون بثلاثية تداول عليها الارجنتيني ماريو بارسيا (11) وارون كلافام (15) وماريو ايليتش (44)، لكن العين انتفض وحقق “الريمونتادا” بفضل ثلاثة اهداف لكل من الياباني تسوكاسا شيوتاني (45) والفرنسي تونغو دومبيا (49) والسويدي ماركوس بيرغ (85).

وستقام مباراة الدور ربع النهائي بين الترجي الرياضي التونسي، بطل إفريقيا والعين يوم 15 دجنبر الجاري، في العين على أن يجمع الدور ربع النهائي الثاني في نفس اليوم بين كاشيما انتلرز الياباني بطل اسيا وغوادالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف في العين ايضا.

ويصعد المتاهل من المباراة بين الترجي الرياضي والعين لملاقاة ريفر بلايت الارجنتيني، بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي الأول يوم 18 دجنبر، بينما يواجه المتاهل من المقابلة بين كاشيما انتلرز بطل اسيا وغوادالاخارا في نصف النهائي الثاني ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا يوم 19 من ذات الشهر في أبوظبي.

وسيقام اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث والدور النهائي يوم 22 ديسمبر في ابوظبي.