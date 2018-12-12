الباطرونا تتدرب على المشاكل الاجتماعية

أدركت الباطرونا، أخيرا، أهمية التكوين في مجال تدبير العلاقات الاجتماعية ونزاعات الشغل، وينتظر أن تطلق غدا، الخميس 13 دجنبر، دورة تكوينية لفائدة المقاولات حول كيفية تدبير العلاقات الاجتماعية، من تنظيم «الأكاديمية الاجتماعية للاتحاد العام للمقاولات».

الهدف من هذا التكوين الأول من نوعه هو التوعية بأهمية الحوار الاجتماعي، واللجوء إلى الوسائل البديلة المختلفة لحل النزاعات، ومرافقة المقاولات.

وسيكون التكوين بتعاون مع مكتب العمل الدولي، وهيئة رجال الأعمال في الدانمارك، ويأتي في سياق تعرف فيه علاقات الشغل توترا كبيرا بين العامل وأصحاب العمل.