قتيل في انفجار شاحنة قرب كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص، مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار في شاحنة على شارع رقم 5، بالقرب من مدينة كفر قاسم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الانفجار وقع في الشاحنة أثناء سفرها على شارع رقم 5 باتجاه كفر قاسم.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وأعلنت عن وفاة السائق الذي طار من الشاحنة جراء الانفجار.

وقالت الشرطة التي وصلت إلى المكان إنها باشرت في التحقيق في ملابسات الحادث.