إنتر ميلان يرغب بالتعاقد مع إيسكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، إيسكو، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت"، فإن "الإنتر سيحاول ضم إيسكو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال تعاقد ريال مدريد مع إيزيكيل بالاسيوس من ريفر بليت الأرجنتيني".

ويتمتع إيسكو، باهتمام كبار أندية القارة العجوز، علمًا بأنه يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع ريال مدريد بقيمة 700 مليون يورو.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني بالحصول على جهود إيسكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني إيسكو من قلة مشاركته مع ناديه ريال مدريد في الفترة الأخيرة، بعد قدوم سانتياغو سولاري، لتدريب الفريق الملكي، خلفًا لجولين لوبيتيجي.