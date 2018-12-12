التحالف: إصدار 198 تصريح منها 152 تصريح لحماية القوافل خلال 72 ساعة

نشر قبل 1 ساعة - 9:27 مساءً, 12 ديسمبر 2018 م

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أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،تركي المالكي إصدار 14 تصريحا بحريا و 24 جويا و 8 تصاريح برية و 152 لحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة.

و أوضح المالكي أن السفن المصرح لها والمتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وقال إن ميليشيا الحوثي تؤثر على الحياة المعيشية للشعب اليمني بتعمدها تأخير دخول السفن لميناء الحديدة والصليف.