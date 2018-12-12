الحكم بسجن محامي ترامب السابق ثلاث سنوات

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن ثلاث سنوات على مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدر القاضي ويليام باولي في محكمة مانهاتن حكما بالسجن 3 سنوات على كوهين في قضية دفع أموال لنساء أثناء الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، وحكم بالسجن لمدة شهرين في تهمة تقديم إفادة كاذبة للكونغرس بشأن مشروع عقار لترامب في روسيا.

وسبق لكوهين أن اعترف في أغسطس الماضي بذنبه في قضية انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية من خلال دفع الأموال لعدة نساء مقابل صمتهن عن علاقات جنسية مزعومة مع ترامب.



وفي نوفمبر الماضي اعترف كوهين بتقديم إفادات كاذبة أمام الكونغرس بشأن بناء ناطحة سحاب في موسكو تابعة لمؤسسة لترامب.