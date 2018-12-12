اليمن.. وفدا الحكومة والحوثيين يتفقان على فتح مطار صنعاء

الخليج 365/ بغدادوافقت الأطراف المتنازعة في اليمن، على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء أمام الرحلات الداخلية، بهدف بناء الثقة في محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في السويد.

وذكرت مصادر مطلعة، بحسب "روسيا اليوم"، أن جماعة "أنصار الله" الحوثيين، والحكومة، توصلا إلى تفاهم على أن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة لتفتيشها قبل أن تهبط في مطار صنعاء أو تقلع منه، إلا أنهما لم يتفقا بعد، على كون التفتيش في مطار عدن أم مطار سيئون.

