رئيس فنزويلا يتهم أمريكا بالتآمر لاغتياله

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تسعى لاغتياله من أجل إقامة دكتاتورية في بلاده.
ويتهم مادورو واشنطن من حين لآخر بالسعي للإطاحة به وهو ما ينفيه المسؤولون الأمريكيون.
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