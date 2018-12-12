الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب شن مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب هجوماً لاذعا على الرئيس الأميركي أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه الأربعاء أمام محكمة فدرالية، وذلك قبيل صدور الحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام. وقال كوهين إنه يتحمل مسؤولية جرائمه "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة"، مضيفا "لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة".

شكرا لقرائتكم خبر عن محامي ترامب السابق مايكل كوهين يقول إن عمله كان التغطية على "أفعال رئيسه القذرة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الكويت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الكويت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .