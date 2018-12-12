بومبيو: #إيران تتحدى قرارات مجلس الأمن الدولي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن إيران تتحدى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن برنامجها الصاروخي ودعا أعضاء المجلس إلى التحرك ضد الأنشطة الخبيثة.
وقال بومبيو للصحفيين بعد حضور اجتماع للمجلس "الخطر حقيقي ويحدق بنا. نرى بوضوح أن (الاتفاق النووي مع إيران) لم يفلح في وقف هذه الأنشطة الخبيثة... مجلس الأمن الدولي عليه مسؤولية حماية مواطني الشرق الأوسط والأمريكيين الذين يسافرون عبر الشرق الأوسط والأوروبيين المعرضين الآن لخطر الصواريخ الإيرانية".
وأضاف "دعونا كل عضو في مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق ذلك".
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