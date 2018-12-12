القضاء الإيراني يحكم على محام معارض بالحبس ست سنوات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة من حي مولوي جنوب طهران الخميس 11 مايو 2017

حُكم على المحامي الإيراني المعارض قاسم شعلة سعدي بالحبس ست سنوات بحسب ما أعلن محاميه الأربعاء.

وأوقف شعلة سعدي في 18 آب/أغسطس خلال مشاركته في تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى الإيراني احتجاجا على منع مرشحين من خوض الانتخابات بسبب رفض مجلس صيانة الدستور ترشّحهم.

ويتمتع مجلس صيانة الدستور، الذي يسيطر عليه المحافظون، بسلطات تخوله رفض أي مرشّح للانتخابات الرئاسية أو النيابية.

وقال المحامي محمد حسين أقاسي لوكالة فرانس برس إن "الغرفة الخامسة عشرة في المحكمة الثورية في طهران حكمت على شعلة سعدي بالحبس خمس سنوات بتهمة +إقامة تجمّعات والتآمر على الأمن القومي+".

وأوضح أقاسي إن موكّله حُكم عليه كذلك بالحبس سنة إضافية لإدانته بـ"الدعاية ضد النظام".

ولفت الى أن حكما مماثلا صدر بحق المحامي آرش كيخسروي الذي كان أوقف في اليوم نفسه مع شعلة سعدي.

وأُطلق سراح المحاميين بكفالة، وهما ينويان استئناف الأحكام الصادرة بحقهما.

وشعلة سعدي بروفسور في القانون وانتخب نائبا مرّتين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إلى أن رفض مجلس صيانة الدستور ترشّحه للنيابة.

وهو يوجّه مذّاك انتقادات لاذعة للجمهورية الإسلامية وقد تعرّض مرارا للتوقيف.