الخارجية: إنشاء كيان يضم دول البحر الأحمر وخليج عدن

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٢ م
أكد وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن (آرسقا) أنه تم خلال اجتماعهم التشاوري الاتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية. وذكر البيان الختامي الذي صدر عن المشاركين في الاجتماع اليوم الأربعاء أنه تم خلال الاجتماع التشاوري الاتفاق على عقد اجتماع قادم لكبار المسئولين بالقاهرة لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة.
وأضاف: "جاء الاجتماع تعبيرا عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".وتابع: "الاجتماع يأتي تقديرا للأهمية التي يمثلها البحر الأحمر وخليج
وأضاف: "جاء الاجتماع تعبيرا عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وتابع: "الاجتماع يأتي تقديرا للأهمية التي يمثلها البحر الأحمر وخليج عدن للدول العربية والإفريقية المشاطئة وللملاحة والتجارة الدولية، وفي اطار المسئولية التى تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن لهذا الممر الذي كان ولا يزال جسرا للتواصل بين الحضارات والثقافات، وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع ورؤساء الوفود عن بالغ تقديرهم لاستقبال خادم الخرمين الشريفين لهم".
وعقد الاجتماع التشاوري الأول بالرياض، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة من المملكة العربية السعودية واتصالا بالاجتماع الذي انعقد بالقاهرة العام الماضي.
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