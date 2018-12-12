انت الان تتابع الخارجية: إنشاء كيان يضم دول البحر الأحمر وخليج عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٢ م

أكد وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن (آرسقا) أنه تم خلال اجتماعهم التشاوري الاتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية. وذكر البيان الختامي الذي صدر عن المشاركين في الاجتماع اليوم الأربعاء أنه تم خلال الاجتماع التشاوري الاتفاق على عقد اجتماع قادم لكبار المسئولين بالقاهرة لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة.

وأضاف: "جاء الاجتماع تعبيرا عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".وتابع: "الاجتماع يأتي تقديرا للأهمية التي يمثلها البحر الأحمر وخليج