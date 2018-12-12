انت الان تتابع الأهلي يصدم علي معلول بعد تقارير الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٦ م

أبلغ محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر بتمسك النادي ببقائه ضمن صفوفه خلال الفترة القادمة. كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، قد عقد جلسة خاصة مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية للتفاوض معه حول تجديد عقده، إلا أن اللاعب طالبه بتأجيل هذا الأمر لأن تركيزه منصب حاليا على العودة للملعب ومن جديد وتقديم مستوى طيب خاصة أنه عانى من إصابة قوية تسببت في غيابه فترة طويلة عن الملاعب.

كانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت إلى تلقي علي معلول عرضًا من أحد الأندية الإنجليزية خلال الفترة الماضية، وأن اللاعب لديه رغبة قوية في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، أو العودة لصفوف ناديه السابق الصفاقسي التونسي والاستقرار في تونس بعدما رزق بمولود منذ أسابيع قليلة. وكان معلول