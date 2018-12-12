انت الان تتابع أفضل 5 مسلسلات كوميدية في 2018.. Veep سخر من أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الكوميديا ملاذ كثيرين للهروب من صعوبات الحياة اليومية سواء كانت ناطقة بالإنجليزية أو العربية، ومع قرب انتهاء العام هناك عدة مسلسلات كوميدية علقت في ذاكرتنا.

وحده الضحك قادر على تهوين مصاعب الحياة اليومية، لذا يسارع كثير منا في نهاية يوم مرهق وكئيب إلى مشاهدة بعض حلقات السيت كوم الكوميدية، أو تناول كوب من الكاكاو الساخن خلال مشاهدة فيلم رومانسي، جميعها محاولات لتهوين الأيام المريرة وإيجاد ونس في الأفلام والمسلسلات الخفيفة، ومع اقتراب عام 2018 من نهايته، وبينما ننتظر احتفالية الكريسماس، يحاول موقع Cinema Blend استعراض بعض من أبرز المسلسلات الكوميدي التي صدرت هذا العام، تاركة بصمة في قلوب من شاهدوها وابتسامة على شفاههم، وذكرى لطيفة لا تنسى.

1- مسلسل Rick and Morty عرض الموسم الرابع لمسلسل الأنيميشن المخصص للكبار Rick and Morty هذا العام، ليجمع من حوله محبي السلسلة بما تحويه من كوميديا سوداء وجرعة متماسكة من العدمية من جديد، وهذا العام عاد الجد العبقري ريك وحفيده مورتي ليقوما بمغامراتهما المعتادة في السفر حول الفضاء مرة للهروب من مشكلة،

1- مسلسل Rick and Morty عرض الموسم الرابع لمسلسل الأنيميشن المخصص للكبار Rick and Morty هذا العام، ليجمع من حوله محبي السلسلة بما تحويه من كوميديا سوداء وجرعة متماسكة من العدمية من جديد، وهذا العام عاد الجد العبقري ريك وحفيده مورتي ليقوما بمغامراتهما المعتادة في السفر حول الفضاء مرة للهروب من مشكلة، وأخرى للوقوع في مشاكل أكثر. خلال عرض المواسم الأربعة للمسلسل، نجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب مزجه بين الكوميديا والخيال العلمي بغلاف من العبث لا يهدف لشيء سوى إمتاع المشاهد، فأصبح ذا شعبية واسعة لدى جمهور الشباب لم يتخيلها أبدًا صناعه جاستن رويلاند ودان هارمون. 2- مسلسل Catastropheكشف سيت كوم Catastrophe حقيقة مهمة يعرفها البعض، وهي أن المسلسلات ذات الإنتاج غير الأمريكي عادة ما تكون جيدة عكس الشائع، فالمسلسل الذي قام ببطولته مؤلفوه شارون هورجان وروب ديلاني نجح في الترشح لجائزتي إيمي أفضل سيناريو، ويحكي المسلسل عن رجل وامرأة ينخرطان في علاقة جسدية لمدة شهر ثم يفترق كلاهما، ويذهب الرجل إلى موطنه أمريكا، بينما تبقى السيدة في لندن لتكتشف أنها حامل، وتمنح الأب خيارًا أن يأتي ليربي ابنهما معها، وتتطور الأحداث بينهما، إذ تزداد الأمور تعقيدًا مع تزايد المسئولية وظهور تعقيدات في الحمل.

تناول المسلسل مشكلة الحمل في سن متأخرة بشكل كوميدي ساخر راق لكثير ممن شاهدوه فحظى بتقييم مرتفع عبر موقع IMDB وصل لـ8.2 % 2- مسلسل Catastropheكشف سيت كوم Catastrophe حقيقة مهمة يعرفها البعض، وهي أن المسلسلات ذات الإنتاج غير الأمريكي عادة ما تكون جيدة عكس الشائع، فالمسلسل الذي قام ببطولته مؤلفوه شارون هورجان وروب ديلاني نجح في الترشح لجائزتي إيمي أفضل سيناريو، ويحكي المسلسل عن رجل وامرأة ينخرطان في علاقة جسدية لمدة شهر ثم يفترق كلاهما، ويذهب الرجل إلى موطنه أمريكا، بينما تبقى السيدة في لندن لتكتشف أنها حامل، وتمنح الأب خيارًا أن يأتي ليربي ابنهما معها، وتتطور الأحداث بينهما، إذ تزداد الأمور تعقيدًا مع تزايد المسئولية وظهور تعقيدات في الحمل.تناول المسلسل مشكلة الحمل في سن متأخرة بشكل كوميدي ساخر راق لكثير ممن شاهدوه فحظى بتقييم مرتفع عبر موقع IMDB وصل لـ8.2 %

3- مسلسل Veepتتولى سيلينا ماير -التي قامت بدورها جوليا لوي دريفوس- مهمة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لتكتشف أن وظيفة الأحلام ليست كما كانت تظن على الإطلاق، بالعكس هي كما حذروها وأكثر لكنها لم تلتفت للتحذيرات، وعلى مدار مواسمه الستة فازت جوليا بعدد كبير من جوائز إيمي عن فئة أفضل ممثلة كوميدية منها عام 2017، وبتقدم الأعوام تزداد الكوميديا السياسية في أحداث المسلسل قوة، بسبب قربها من الواقع، وقدرة المشاهدين على التفاعل معها، وسخريتها من السياسيين الأمريكيين.. قد يهمك أيضًا أفضل 10 مسلسلات أجنبية.. صراع العروش الأعلى مشاهدة 3- مسلسل Veepتتولى سيلينا ماير -التي قامت بدورها جوليا لوي دريفوس- مهمة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لتكتشف أن وظيفة الأحلام ليست كما كانت تظن على الإطلاق، بالعكس هي كما حذروها وأكثر لكنها لم تلتفت للتحذيرات، وعلى مدار مواسمه الستة فازت جوليا بعدد كبير من جوائز إيمي عن فئة أفضل ممثلة كوميدية منها عام 2017، وبتقدم الأعوام تزداد الكوميديا السياسية في أحداث المسلسل قوة، بسبب قربها من الواقع، وقدرة المشاهدين على التفاعل معها، وسخريتها من السياسيين الأمريكيين.. قد يهمك أيضًا أفضل 10 مسلسلات أجنبية.. صراع العروش الأعلى مشاهدة

4- مسلسل BoJack Horsemanعودة لمسلسلات الأنيميشن المخصصة للكبار، بمسلسل BoJack Horseman الذي صدر في أوائل هذا العام بعد انتظار من جمهوره لمعرفة آخر تطورات الحصان السكير بوجاك صاحب البرنامج التلفزيوني الناجح في التسعينيات، الذي اختفى منذ ذلك الوقت من شاشة التليفزيون ليعاني في حياته الشخصية من إدمانه ورغبته في تدمير نفسه ووحدته معظم الوقت، وفي هذا الموسم شاهدنا تحولا جذريا لشخصية "بوجاك"، إذ حاول أن يكون أفضل رغم أن ماضيه يلاحقه وأصدقاؤه ينفرون منه ، فهل نجح "بوجاك" في مسعاه.

المسلسل رغم احتوائه على جانب درامي إلا أن التناول الساخر للشخصيات يجعله مضحكا في أغلب الوقت، خاصةً مع التناقضات الواضحة للأبطال. 4- مسلسل BoJack Horsemanعودة لمسلسلات الأنيميشن المخصصة للكبار، بمسلسل BoJack Horseman الذي صدر في أوائل هذا العام بعد انتظار من جمهوره لمعرفة آخر تطورات الحصان السكير بوجاك صاحب البرنامج التلفزيوني الناجح في التسعينيات، الذي اختفى منذ ذلك الوقت من شاشة التليفزيون ليعاني في حياته الشخصية من إدمانه ورغبته في تدمير نفسه ووحدته معظم الوقت، وفي هذا الموسم شاهدنا تحولا جذريا لشخصية "بوجاك"، إذ حاول أن يكون أفضل رغم أن ماضيه يلاحقه وأصدقاؤه ينفرون منه ، فهل نجح "بوجاك" في مسعاه.المسلسل رغم احتوائه على جانب درامي إلا أن التناول الساخر للشخصيات يجعله مضحكا في أغلب الوقت، خاصةً مع التناقضات الواضحة للأبطال.

5- مسلسل Unbreakable Kimmy Schmidtتم عرض الموسم الرابع للموسم في أوائل هذا العام، ومنذ صدوره حتى الآن نجح في الترشح لـ18 جائزة إيمي، وهو من بطولة إيلي كمبر وجيني كراكوسكي، ويحكي المسلسل عن حياة "إيلي" التي تم إنقاذها بعد احتجازها 15 عامًا تحت الأرض، فتقرر بعدها الانتقال إلى مدينة نيويورك، وتواجه صعوبات ومواقف كوميدية في طريقها للتأقلم مع حياتها الجديدة، ومحاولاتها صناعة أصدقاء وإيجاد وظيفة ملائمة.



الكوميديا ملاذ كثيرين للهروب من صعوبات الحياة اليومية سواء كانت ناطقة بالإنجليزية كما في القائمة السابقة، أو العربية كما شاهدنا في مسلسلات مثل ربع رومي والوصية من بطولة أكرم حسني. 5- مسلسل Unbreakable Kimmy Schmidtتم عرض الموسم الرابع للموسم في أوائل هذا العام، ومنذ صدوره حتى الآن نجح في الترشح لـ18 جائزة إيمي، وهو من بطولة إيلي كمبر وجيني كراكوسكي، ويحكي المسلسل عن حياة "إيلي" التي تم إنقاذها بعد احتجازها 15 عامًا تحت الأرض، فتقرر بعدها الانتقال إلى مدينة نيويورك، وتواجه صعوبات ومواقف كوميدية في طريقها للتأقلم مع حياتها الجديدة، ومحاولاتها صناعة أصدقاء وإيجاد وظيفة ملائمة.الكوميديا ملاذ كثيرين للهروب من صعوبات الحياة اليومية سواء كانت ناطقة بالإنجليزية كما في القائمة السابقة، أو العربية كما شاهدنا في مسلسلات مثل ربع رومي والوصية من بطولة أكرم حسني.

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