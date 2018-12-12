انت الان تتابع طوارئ بأمن الإسكندرية لتأمين مباراتي الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٩ م

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، حالة الطوارئ بجميع إداراتها ومرافقها وذلك استعدادا لاستقبال وتأمين اللقاءين المرتقبين للأهلى والزمالك القادمين فى البطولات الأفريقية خلال 48 ساعة، حيث يلتقى الأهلى فريق جيما الإثيوبي بذهاب دور الـ32 بدوري رابطة الأبطال الإفريقية والمقرر إقامته مساء الجمعة على ملعب الجيش باستاد برج العرب الدولى، غرب المحافظة، بينما يلتقي الزمالك فريق القطن التشادي، مساء السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 فى البطولة الكونفيدرالية حيث تبدأ إجراءات التأمين للفرق الأربعة وطاقم التحكيم وقبل وأثناء المباراة.

وعقد اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مديرية الأمن، ورؤساء إدارات البحث الجنائي والمرافق والمرور والأمن المركزى لوضع خطط تأمين المباراتين وتوزيع الجهد خلال اللقاءين المقبلين خاصة، وأن الفاصل بينهما 24 ساعة فقط، وشدد على ضرورة اليقظة والحيطة والحذر