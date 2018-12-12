تداول الدواجن الحية يخلق أزمة بين الزراعة والأحياء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009، معللة ذلك بالحرص على سلامة المواطنين من أمراض الدواجن.

مهلة 6 شهور أعطتها وزارة الزراعة والجهات المعنية لصناع وتجار الثروة الداجنة لتطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة، ومعاقبة من يقومون ببيعها حية، ومع ذلك تحرك بعض رؤساء الأحياء لمصادرة الدواجن الحية وتنفيذ القانون الذى أكدت الحكومة عدم تطبيقه قبل أبريل المقبل وهو الأمر الذى تسبب فى أزمة وتفاوت كبير بين ما أعلنته وزارة الزراعة والجهات المسئولة عن تفعيل القانون من جهة والسلطة التنفيذية الممثلة فى رؤساء الأحياء من جهة أخرى وبات العاملين فى صناعة الثروة الداجنة فى حيرة من أمرهم.

غرامة قبل تفعيل القانون طارق محمود أحد أصحاب السيارات التى تمت مصادرتها من قبل حى المطرية قال أنه كان يسير بسيارة نقل محملة بأقفاص دواجن فارغة ولم توقفه لجنة المرور لأن جميع أوراقة لا يشوبها عيب وفوجئ بأحد الموظفين أخطره أن رئيس الحى يريده فذهب وفوجئ بمصادرة السيارة والمطالبة بدفع غرامة قدرها 3000 جنيه

غرامة قبل تفعيل القانون طارق محمود أحد أصحاب السيارات التى تمت مصادرتها من قبل حى المطرية قال أنه كان يسير بسيارة نقل محملة بأقفاص دواجن فارغة ولم توقفه لجنة المرور لأن جميع أوراقة لا يشوبها عيب وفوجئ بأحد الموظفين أخطره أن رئيس الحى يريده فذهب وفوجئ بمصادرة السيارة والمطالبة بدفع غرامة قدرها 3000 جنيه بسبب مخالفة قانون منع تداول الدواجن الحية. فيما قال طارق أبو شهاب أحد تجار الدواجن أنه دفع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه بسبب تداول الدواجن وفوجئ بالايصال مكتوبا به أنها غرامة سيارة مؤكدا أن رئيس حى المطرية المهندس صادق على قال لهم :سأطبق القانون ولن أنتظر الوزارة أو أى جهة أخرى وهبدأ دلوقتى محدش له عندى حاجة يا الدفع يا المصادرة"، مؤكدا أنهم ذهبوا للشئون القانونية ولم يخطرهم أحدا بسببها لما يحدث وأخطرهم أنه قرار رئيس الحى. اقرأ أيضا: مهلة 6 أشهر.. ما مصير قانون منع تداول الدواجن الحية؟ الحوار المجتمعى مستمر الحوار المجتمعى مستمر حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى بإسم وزارة الزراعة قال أن القرار لم يطبق بعد والوزارة أعلنت عن بدء تفعيل القانون بداية من أبريل المقبل ولن يتم المساس بالتجار قبل ذلك فلا زالوا فى حيز المهلة المعطاة لهم لحين انتهاء الحوار المجتمعى مع الجهات المعنية بتنفيذ القرار. اقرأ أيضا: تجار: قانون منع الدواجن الحية بوابة للسوق السوداء شعبة الثروة الداجنة شعبة الثروة الداجنة قال دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن رئيس حى المطرية خالف الإجراءات المتبعة فكان عليه القيام بالتنبيه على محلات الدواجن بأن هناك قانون سيتم تطبيقه اعتبارا من 1 ابريل المقبل وعلى كل محل السعى الى الأحياء للحصول على ترخيص بتغيير النشاط من حى الى مبرد، بالإضافة الى توعية التجار بالحصول على "تصريح سير بعد الحصول على عينة تثبط سلامة الدواجن المنقولة"، وهو أمر لن ينفذ قبل شهر ابريل المقبل وفقا للمهلة المعطاه من المسئولين بالحكومة للتجار. وأضاف السيد أن قيام الحى بالحصول على مبلغ مالى تحت مسمى الغرامة قبل تفعيل القانون فى الوقت المحدد هو مخالفة صريحة للقانون، مؤكدا أن الشعبة الآن تقوم بحملات توعوية للتجار بطريقة العمل الجديدة وفقا لقانون 2009 الجارؤي تفعيله فى ابريل المقبل. اقرأ أيضا: الزراعة تعلن الموعد النهائي لحظر تداول الدواجن الحية وعن عقوبة المخالفين لقانون 2009 الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة، فقد نصت إحدى المواد على معاقبة كل مخالف لأحكام مواد القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة، في جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة. وذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تقريرها الشهري، أن واردات مصر من الدواجن تراجعت بشكل ملحوظ بنحو 55.4% لتسجل 56.13 مليون دولار مقارنة بـ126.13 مليون دولار، خلال 9 شهور من يناير وحتى سبتمبر 2018.

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