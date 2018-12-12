انت الان تتابع وزير الرياضة يناقش مع أبو ريدة إمكانية تنظيم «كان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٧ م

بعد أن أكد السيد راشد وزير الرياضة المغربي رفض المملكة المغربية تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بدلًا من الكاميرون، تلقى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، اتصالًا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لبحث إمكانية التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2019 في مصر بدلًا من الكاميرون. واتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع أبو ريدة على قيام الأخير، بالتواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، وإبلاغهم برغبة مصر في استضافة أمم إفريقيا 2019.

وينتظر وزير الشباب والرياضة، رد مسئولي كاف في هذا الملف، سواء بالموافقة على إقامة البطولة الأفريقية بمصر، أو إسناد تنظيمها لدولة أخرى. وكان وزير الرياضة المغربي قد صرح اليوم الأربعاء بأن اتحاد الكرة المغربي لن يتقدم بملف لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. يذكر أنه تم سحب ملف تنظيم بطولة أمم أفريقيا