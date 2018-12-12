انت الان تتابع مصرع سائق وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٣ م

لقي سائق مصرعه، وأُصيب 4 آخرون، إثر استقلالهم سيارة ملاكي، وانقلابها على الطريق الزراعي "مصر-أسوان" أمام قرية المحرص في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل "الجثة" إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة ملوي، من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي ووقوع متوفي ومصابين أمام قرية المحرص.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبين انقلاب السيارة رقم 153912 ملاكي قادمة من بحري ومتجهة إلى قبلي بقيادة طلعت محمد 50 عاما؛ ما أسفر عن مصرعه وإصابة 4 آخرين كانوا بصحبته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل "الجثة" إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر