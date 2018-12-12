مصرع سائق وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٣ م
لقي سائق مصرعه، وأُصيب 4 آخرون، إثر استقلالهم سيارة ملاكي، وانقلابها على الطريق الزراعي "مصر-أسوان" أمام قرية المحرص في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل "الجثة" إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة ملوي، من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي ووقوع متوفي ومصابين أمام قرية المحرص.
وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبين انقلاب السيارة رقم 153912 ملاكي قادمة من بحري ومتجهة إلى قبلي بقيادة طلعت محمد 50 عاما؛ ما أسفر عن مصرعه وإصابة 4 آخرين كانوا بصحبته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل "الجثة" إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر
وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبين انقلاب السيارة رقم 153912 ملاكي قادمة من بحري ومتجهة إلى قبلي بقيادة طلعت محمد 50 عاما؛ ما أسفر عن مصرعه وإصابة 4 آخرين كانوا بصحبته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل "الجثة" إلى المستشفى العام، وأُزيل آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
يأتي هذا الحادث عقب مرور 48 ساعة فقط على حادث شهده أحد الطرق الفرعية الذي يربط قرية بني روح في مركز ملوي بالمدينة، جنوب محافظة المنيا، مساء الإثنين، أسفر عن مصرع طفل إثر اصطدام إطار "كاوتش" توك توك برأسه، بعد أن طار من التوك توك، واعتلاء "الطفل" سيارة كارو برفقة والده على إحدى الطرق الفرعية في المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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