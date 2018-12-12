انت الان تتابع توفيق عبد الحميد حزين.. فنانون اختفوا بلا سبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ليس هناك ضمانات فى الفن، فنجوم الشباك بالأمس يجلسون اليوم بلا عمل، لذلك فمعادلة المحافظة على البقاء ليست سهلة في ظل تغير السوق وأصبح الجميع يلهث خلف البطل

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

"بقالي سنتين قاعد مش باشتغل" تلك الكلمات قالها الفنان شريف منير، خلال حفل افتتاح الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، وربما أراد من ورائها أن يمازح الحاضرين والمشاهدين؛ إلا أنه كان يقصدها تماما، ربما أراد بها أن يبرر للمشاهدين سبب غيابه عنهم وتذكير المخرجين والمنتجين به، شريف منير ليس وحده من يعاني من حال الدراما وجلوسه فى المنزل بلا عمل، فهناك الكثير من الفنانين المتضررين مما يحدث الآن وبلا عمل منذ سنوات طويلة، فلم يعد عليهم طلب بسبب بحث المنتجين عن الربح، لتجده يكتفي بنجم لامع يجلب له ملايين، ومن حوله (سنيدة) ممثلو الأدوار الثانية.

ومن بين المتضررين.. 1- إلهام شاهين تأتي على رأس القائمة الفنانة إلهام شاهين، والتي داعبها شريف منير من على المسرح في أثناء حفل افتتاح القاهرة السينمائي، قائلًا: «بتضحكي على إيه يا إلهام؟ ما اشتغلتيش من زمان إنتي كمان؟»، وكانت آخر مشاركاتها مسلسل «ليالي الحلمية» الجزء السادس،

ومن بين المتضررين.. 1- إلهام شاهين 1- إلهام شاهين تأتي على رأس القائمة الفنانة إلهام شاهين، والتي داعبها شريف منير من على المسرح في أثناء حفل افتتاح القاهرة السينمائي، قائلًا: «بتضحكي على إيه يا إلهام؟ ما اشتغلتيش من زمان إنتي كمان؟»، وكانت آخر مشاركاتها مسلسل «ليالي الحلمية» الجزء السادس، والذي عرض قبل عامين، ولم يحقق المسلسل صدى يذكر، وقد سبقه مسلسل «نظرية الجوافة» الذى عرض فى رمضان 2013. 2- توفيق عبد الحميد 2- توفيق عبد الحميد منذ مسلسل «سي عمر وليلى أفندي» الذى عرض فى 2010، اختفى الفنان توفيق عبد الحميد، الذى أمتعنا بأدائه المميز الذي ترك بصمة لا تنسى، ومن بين أدواره: (عزيز المصري) فى «حديث الصباح والمساء»، (كمال أبو العزم) بـ«حضرة المتهم أبي»، اختفاء «عبد الحميد» عن الساحة جعل البعض يظن أنه مريض؛ إلا أنه خرج فى تصريحات صحفية، قائلًا: إنه يتمتع بصحة جيدة، ولم يعتزل الفن ولكن لم يعرض عليه المشاركة فى عمل فني منذ سنوات، وربما ذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بسبب آرائه السياسية التي جعلت الكثير يظن أنه ينتمي إلى الإخوان، وهذا ما رفضه تماما ودعم موقفه بأنه شارك فى اعتصام وزارة الثقافة في عهد الإخوان. 3- ماجدة زكي 3- ماجدة زكي كان وجود الفنانة ماجدة زكي، فى الدراما التليفزيونية من الأساسيات التي اعتاد عليها الجمهور «حارة العوانس»، «عائلة الحاج متولي»، «الرجل الآخر».. وغيرها من الأعمال، ولكنها منذ أن قدمت «حقي برقبتي» فى 2009، واختفت تماما عن الساحة، لنحو 5 سنوات وعادت بـ«كيد الحموات» فى 2014، واختفت مرة أخرى وظهرت قبل عامين بدور صغير فى «اللهم إني صائم». 4- شيرين سيف النصر 4- شيرين سيف النصر وهذا أيضًا حال الفنانة شيرين سيف النصر، التى لمعت فى التسعينيات وشاركت فى الكثير من الأعمال الدرامية من بينها: «المال والبنون»، «اللص الذي أحبه»، «من الذي لا يحب فاطمة؟»، ولكن مع بداية الألفينات بدأت تقل مشاركاتها حتى اختفت تماما منذ مسلسل «أصعب قرار» الذى عرض فى عام 2007. 5- عائشة الكيلاني 5- عائشة الكيلاني «أبو ضحكة جنان» كان الظهور الأخير للفنانة عائشة الكيلاني فى الدراما التليفزيونية؛ لتختفى تمامًا عن الساحة الفنية وفى العام الماضى عادت وفجرت مفاجأة بإجرائها عدة عمليات تجميلية ليختلف شكلها تماما عن المعتاد -السيدة غير المهندمة التي تثير هيئتها سخرية المشاهدين- ولكن ربما ما فعلته أثر على مستقبلها الفني، خاصة أن هيئتها كانت جزءا من دواعي مشاركتها فى الأعمال الكوميدية، فلم تعد مطلوبة للعمل الآن. 6- محسنة توفيق 6- محسنة توفيق كما اختفت أيضًا الفنانة القديرة محسنة توفيق منذ مسلسل «المرسي والبحار» بطولة يحيى الفخراني، والذى عرض فى رمضان 2005، وخلال 13 عاما الماضية لم تشارك فى أى عمل آخر إلا فى مسلسل «أهل إسكندرية» الذي لم يخرج للنور لأسباب تتعلق بقصة العمل نفسه، وفى يونيو الماضى خرجت شائعات عن وفاتها؛ إلا أنها خرجت ونفت، وأكدت أنها لا تزال على قيد الحياة ولكنها تعاني فقط من مشكلات نفسية بعد وفاة زوجها. 7- تيسير فهمي 7- تيسير فهمي وغابت الفنانة تيسير فهمي عن الساحة الفنية هي الأخرى، وكان آخر أعمالها مسلسل «بفعل فاعل» عام 2011، ومنذ ذلك الوقت لم تظهر مرة أخرى، وفى حوار لها العام الماضى مع إحدى الصحف، أكدت أنها لم تعتزل الفن ولكنها مشغولة بالعمل التطوعي، وحزب المساواة والتنمية التى قامت بتأسيسه بعد ثورة يناير. فى النهاية التمثيل ليس فقط موهبة لكنه مهنة تفتح بيوت الكثيرين، لذلك هناك أزمة كبيرة، المتضرر الوحيد منها نجوم الصف الثاني لأن عددهم كبير، وأصبحوا غير مرغوب فيهم.

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