مفاجأة.. المغرب ترفض استضافة أمم إفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٨ م
أكد السيد رشيد وزير الرياضة المغربي، أن المملكة المغربية لن تستضيف بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والتي ستقام فعالياتها في صيف العام المقبل 2019، حيث قال في تصريحات لقناة الرياضية المغربية الحكومية، أن اتحاد كرة القدم المغربي لن يتقدم بملف لاستضافة بطولة أمم أفريقيا القادمة بدلا من الكاميرون. وكان منتخب الكاميرون قد توج ببطولة النسخة الماضية على حساب منتخبنا الوطني بعدما تغلب على الفراعنة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في يناير 2017.
يذكر أنه تم سحب ملف تنظيم بطولة أمم أفريقيا لعام 2019 من دولة الكاميرون، وذلك لعدم استعدادها لاستضافة البطولة سواء على مستوى البنية التحتية للملاعب، والفنادق أو على مستوى التجهيزات الأمنية داخل البلاد. وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن فرص المملكة المغربية في استضافة البطولة الإفريقية باتت كبيرة
يذكر أنه تم سحب ملف تنظيم بطولة أمم أفريقيا لعام 2019 من دولة الكاميرون، وذلك لعدم استعدادها لاستضافة البطولة سواء على مستوى البنية التحتية للملاعب، والفنادق أو على مستوى التجهيزات الأمنية داخل البلاد.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن فرص المملكة المغربية في استضافة البطولة الإفريقية باتت كبيرة جدًًا، بعد سحبها من الكاميرون، إلا أن وزير الرياضة المغربي فاجأ الجميع بتصريحاته عن عدم رغبتهم في استضافة أقوى بطولة داخل القارة.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن فتح باب تقديم ملفات الدول الراغبة في استضافة البطولة ، نهاية الشهر الجاري.
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