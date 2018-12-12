انت الان تتابع مفاجأة.. المغرب ترفض استضافة أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٨ م

أكد السيد رشيد وزير الرياضة المغربي، أن المملكة المغربية لن تستضيف بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والتي ستقام فعالياتها في صيف العام المقبل 2019، حيث قال في تصريحات لقناة الرياضية المغربية الحكومية، أن اتحاد كرة القدم المغربي لن يتقدم بملف لاستضافة بطولة أمم أفريقيا القادمة بدلا من الكاميرون. وكان منتخب الكاميرون قد توج ببطولة النسخة الماضية على حساب منتخبنا الوطني بعدما تغلب على الفراعنة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في يناير 2017.

يذكر أنه تم سحب ملف تنظيم بطولة أمم أفريقيا لعام 2019 من دولة الكاميرون، وذلك لعدم استعدادها لاستضافة البطولة سواء على مستوى البنية التحتية للملاعب، والفنادق أو على مستوى التجهيزات الأمنية داخل البلاد. وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن فرص المملكة المغربية في استضافة البطولة الإفريقية باتت كبيرة