مشجع كفيف يثير الجدل بعد هدف صلاح في نابولي (فيديو)

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٦ م

شهدت مباراة ليفربول الإنجليزي أمام نابولي الإيطالي، التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب أنفيلد في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لقطة رائعة في المدرجات، أثارت الجدل عقب اللقاء. وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مدرجات "كوب" الشهيرة لجماهير ليفربول في ملعب «أنفيلد» شهدت لقطة نالت استحسان الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان بطلها مشجع كفيف، وصديقه، حيث قام أحد الأشخاص بتصوير فيديو لمشجع كفيف ينتظر صديقه ليصف له هدف صلاح، وهو ينظر إلى السماء فرحًا بالهدف، الذي كان سببا في تأهل فريقه إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح، فريق ليفربول، نحو التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال اوروبا بعد الفوز على نابولي الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة، حيث ارتفع رصيد ليفربول بعد هذا الفوز إلى