شاهد.. إطلاق مبادرة كبرى تحت عنوان "101 فكرة وفكرة – هكذا نحتفل بعام زايد"

أطلق الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية مبادرة كبرى في عام زايد تحت عنوان "101 فكرة وفكرة – هكذا نحتفل بعام زايد" وذلك في فندق الخالدية ريحان بابوظبي بحضور حشد من الاعلاميين والمثقفين.

حضر حفل إطلاق المبادرة نيابة عنه الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد ال نهيان النائب الثاني لرئيس جمعية واجب التطوعية رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية، وسعادة عبد الجليل عبد الرحمن البلوكي العضو المنتدب للدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خال آل نهيان، الامين العام لمبادرة 101 فكرة وفكرة الذي القى كلمة الشيخ خليفة نيابة عنه.

سعادة البلوكي بدا الكلمة بقول النبي "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" ناقلا للحضور تحيات الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان مؤكدا انه الوقت الذي أعلن فيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تسمية عام 2018 في دولة الإمارات بـ "عام زايد"، احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فاننا نتشرف وبكل فخر، ومن منطلق المسؤولية الوطنية أن نعلن عن مبادرة "101 فكرة وفكرة" ويتلخص هدفها في تقديم الشكر والعرفان لكل الجهات بمختلف فئاتها ممن ساهموا واشتركوا في تقديم مبادرات استراتيجية وفعاليات وبرامج متنوعة على مستوى إمارات الدولة ، احتفاء بعام زايد ، وتخلّيدا لذكرى القائد المغفور له الشيخ زايد وتمجّيدا لإرثه وترسّيخا للقيم التي غرسها وجسّدها طوال سنوات حياته في نفوس أبناء الوطن .

وأكد سعادة البلوكي في الكلمة ان تبنينا لهذه المبادرة إنما يهدف لتقديم الشكر والعرفان وتكريم أفضل مئة مبادرة احتفت بمئوية زايد وفاءً لكل من ساهم في الاحتفاء بهذا القائد الإستثنائي وتعزيزا وتحفيزا لدور الجهات المختلفة في تقديم ما هو أرفع وأرقى وأنفع، لدولتنا من فعاليات ومبادرات نوعية قادمة لتواصل سعيها في ديمومة البناء والتطور والنمو .

وفي ختام الكلمة تقدم بكامل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم اصحاب السمو حكام الامارات الذين لم يألوا جهدا في تقديم الرعاية لتلك المبادرات والفعاليات.

السيد منصور اسحاق سليمان مدير عام الدائرة الخاصة بسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان مدير عام "مبادرة 101 فكرة وفكرة" تقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان للشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان الذي حمل على عاتقه ترجمة هذه القيم لواقع ملموس وذلك بانشاء المبادرة وقال: "انه لطالما كانت المبادرات والفعاليات التي اقيمت احتفاء بعام زايد مشكورة، لا تحصر في عدد ولامست جميع المجالات فقد تولدت مبادرة ( 101 فكرة وفكرة) لتكريم أفضل مئة مبادرة أقيمت خلال عام زايد .

ومن ثم أوضح السيد سليمان آلية استقبال طلبات الترشيح لجميع المبادرات والفعاليات التي أقيمت في عام زايد عن طريق البريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الموقع الالكتروني للمبادرة ولجمعية واجب التطوعية منوها على أن جميع طلبات الترشيح سيتم استقبالها منذ اللحظة حتى تاريخ 5-1-2019 ، وسنعتذر عن استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ .

وأشار سليمان إلى آلية تقييم المبادرات المترشحة مؤ كدا أنه وبناء على توجيهات من الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، فانه تم تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات من أبناء هذا الوطن (مواطنين ومقيمين ) لفرز وتقييم هذه المبادرات جميعها ضمن معايير شفافة ، ومصداقية مطلقة ، وسيتم إعلام أصحاب المبادرات الفائزة.

واشار سليمان الى أن طلبات الترشيح ستكون متاحة لجميع المبادرات والفعاليات سواء كانت مبادرات أقيمت من قبل أفراد ، مؤسسات خاصة ، قطاعات حكومية ، شبه الحكومية ، أصحاب همم وغيرها ، ومن جميع مدن وإمارات الدولة .

وحول موعد فرز طلبات الترشيح واعلان الفائزين أكد أنه سيتم فرز الطلبات وتقييمها بتاريخ ( 6-1-2019 ) لغاية ( 14-1-2019) ، ثم سيتم تحديد الفائزين بالمبادرة عبر مؤتمر صحفي آخر بتاريخ 15-1-2019 ،وانه سيتم التواصل مع اصحاب المبادرات الفائزة عن طريق الاتصال ،والمواقع الالكترونية المحددة مسبقا والتاكيد على موعد المؤتمر قبل ذلك بوقت كاف للابلاغ عن كافة المستجدات والإعلان عن الشركاء والرعاة الرسميين للمبادرة .وتمنى سليمان على جميع من أقام فعالية احتفاء بعام زايد التقدم بطلبات الترشيح مع تضمينها نبذة عن فعاليتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة وذلك لتمكنهم من دخول المنافسة .

وفي الختام أشار سليمان انه سيتم تكريم المبادرات والفعاليات الفائزة من قبل راعي المبادرة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، في حفل ختامي حدد بتاريخ 30-1-2019 ، المكان قاعة دو في تمام الساعة ال 5:30 مساء السيدة مريم الاحمدي عضو مجلس ادارة جمعية واجب التطوعية الشريك المجتمعي والمنظم للمبادرة اشارت الى ان ما تقوم به دولة الامارات وقيادتها الرشيدة هو ازكاء ومواصلة الاعمال الانسانية والتطوعية واستمرارا لنهج ارساه مؤسس دولتنا الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان.

وأكدت الاحمدي انه وترسيخا لهذا النهج النبيل الذي قام عليه الوطن ارتأت جمعية واجب التطوعية ممثلة برئيسها الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان ومن منظور مسؤوليتها الوطنية ارتأت المشاركة في تنظيم مبادرة "101 فكرة وفكرة" شكرا ووفاء لكل من اسهم في مبادرة او فعالية احتفاء بعام زايد هذا العام الذي حافظ فيه الوطن على ارث زايد، وعاش ابناؤه قيم زايد، وعملوا معا وفق رؤية زايد.

وفي الختام تقدمت للشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذه اللفتة الكريمة مؤكدة على ايمان الجمعية بانها انشئت لخدمة الوطن الحبيب وستبقى الجمعية تسير على هذا النهج ومن اوائل المبادرين باداء واجباتها تجاه الوطن في كافة المجالات والانشطة التطوعية انسانية واجتماعية وخيرية وثقافية .

كما توجه عمر طهبوب رئيس تحرير فاصلة.نت المنظم والشريك الاعلامي والمنسق العام للمبادرة بالشكر العميق للشيخ خليفة بن محمد خالد ال نهيان رئيس الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد ال نهيان رئيس مجلس ادارة جمعية واجب التطوعية على الثقة الكبيرة التي منحها لفاصلة.نت في تنظيم المبادرة بالشراكة مع جمعية واجب التطوعية .

وقال : "هكذا هو زايد الخير كما كان في حياته مصدر خير كذلك في غيابه ، هذا الرجل الذي اجتمع العالم على حبه ها هو اليوم يجمعنا في يوم من ايام الامارات الرائعة، ونوه طهبوب على دوره فاصلة.نت في دعم المبادرة تنظيميا واعلاميا ومحاولة ايصال صوت المبادرة لكل من احتفل بعام زايد من وزارات ومؤسسات وهيئات والقطاع الخاص واصحاب المبادرات الشخصية مشيرا الى انه تم اطلاق حملة اعلانية في الصحف اليومية وكذلك من خلال موقع يحمل عنوان [email protected] اضافة الى اطلاق الهاشتاق الرسمي للمبادرة : #101_فكرة_وفكرة

#هكذانحتفلبعام_زايد.

وفي الختام توجه طهبوب بالشكر الى سعادة عبد الجليل البلوكي الامين العام للمبادرة والسيد منصور اسحاق سليمان مدير عام الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد ال نهيان مديرعام المبادرة على دعمهما للمبادرة وتسهيل كافة الاجراءات وصولا الى احتفالية نختما بالعهد والوفاء لروح زايد في اعز جوار واكرم دار.