كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعدام 6 مدانين عراقيين بالضلوع في تفجير سوق شعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة عراقية بإعدام ستة متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيمات إرهابية، والضلوع في عدة عمليات إجرامية من بينها الهجوم الدامي الذي استهدف سوق "خان بني سعد" عام 2015 في محافظة ديالى، شرق بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات من المدنيين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء "أصدرت محكمة جنايات ديالى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مدانين بالانتماء للتنظيمات الإرهابية، وقيامهم بعدة عمليات إجرامية في المحافظة، منها تفجير عجلة مفخخة في سوق خان بني سعد خلال العام 2015".

وأوضح البيان "المحكمة نظرت قضية ستة مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوق ناحية بني سعد في المحافظة بواسطة عجلة حمل كبيرة مفخخة والذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين بين شهيد وجريح".

ووقع تفجير سوق بني سعد في يوليو 2015، بواسطة سيارة مفخخة تحمل 3 أطنان من المتفجرات، تبنى مسؤوليته تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 115 شخصا، وإصابة 170 آخرين.

ولفت البيان " المحكمة قضت بإعدام المدانين الستة وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وتواصل المحاكم العراقية النظر في قضايا لمتهمين بالإرهاب عراقيين ومن جنسيات مختلفة، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، والضلوع في عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] في العاشر من ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.