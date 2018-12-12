كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يقر ميزانيته للعام 2019 بعد مفاوضات صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم تخصيص 1.3 مليار يورو لتمكين الاتحاد من القيام برد فعل في الحالات "غير المتوقعة".
وكانت المفوضية الأوروبية اضطرت لتقديم مشروع ميزانية جديد نهاية نوفمبر بعد فشل مفاوضات متوترة بين النواب الأوروبيين والدول الأعضاء.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية رغبة البرلمان الأوروبي في أن يستخدم في 2019 تمويلات كانت مقررة ولم تستخدم في 2017 للبرنامج الأوروبي للبحوث "أوريزون 2020".
وأشاد رئيس لجنة الميزانية في البرلمان، جان ارتويس، بهذه الميزانية معتبراً أنها تستجيب لأولويتين إثنتين.
وقال بحسب ما جاء في بيان للبرلمان: "أفكر أولاً في البحث: تمكنا في مسعى أخير من تخصيص 150 مليون يورو إضافية ما يعني عملياً زيادة بنسبة 11% مقارنة ب 2018. هكذا نعد مستقبل أوروبا. أما ايراموس (برنامج تبادل الطلاب والمدرسين) الذي نقدره عالياً، فقد تمكنا من تخصيص 240 مليون يورو إضافية" له.
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