كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يقر ميزانيته للعام 2019 بعد مفاوضات صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر البرلمان الأوروبي، الأربعاء، ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2019 بعد مفاوضات صعبة تطلب تجاوزها اقتراحاً جديداً من المفوضية الأوروبية.

وتبلغ قيمة ميزانية 2019 التي أبقت فيها المملكة المتحدة، مساهمتها رغم بريكست، 165.8 مليار من التعهدات (مبالغ مرصودة لبرامج يمكن أن تمتد لأكثر من عام) و 148.2 مليار يورو من المدفوعات (المبالغ المنفقة فعلياً).

وتم تخصيص 1.3 مليار يورو لتمكين الاتحاد من القيام برد فعل في الحالات "غير المتوقعة".

وكانت المفوضية الأوروبية اضطرت لتقديم مشروع ميزانية جديد نهاية نوفمبر بعد فشل مفاوضات متوترة بين النواب الأوروبيين والدول الأعضاء.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية رغبة البرلمان الأوروبي في أن يستخدم في 2019 تمويلات كانت مقررة ولم تستخدم في 2017 للبرنامج الأوروبي للبحوث "أوريزون 2020".

وأشاد رئيس لجنة الميزانية في البرلمان، جان ارتويس، بهذه الميزانية معتبراً أنها تستجيب لأولويتين إثنتين.