كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: سنسعى لتمديد العقوبات على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان الصراع بين الجارتين قد تصاعد قبل أكثر من أسبوعين قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، عندما منعت قوات خفر السواحل الروسية، ثلاث سفن أوكرانية من المرور عبر مضيق كيرتش، إلى بحر آزوف.
وأضافت ميركل: "بطبيعة الحال، سنسمي الأشياء بأسمائها، وسنسعى أيضاً من أجل تمديد العقوبات".
ورأت ميركل أن "المشكلة تكمن في أننا منزعجون من السلوك الروسي، وفي أنه لا يمكننا أن نقبل بالاستخدام الحالي لبحر آزوف من قبل روسيا".
وذكرت ميركل أن حكومتها حاولت توسيع نطاق مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوكرانيا، لتشمل مضيق كيرتش وبحر آزوف، لكن روسيا رفضت ذلك.
ولفتت ميركل إلى أن هناك محاولة لإتاحة الإمكانية لممثلين عن ألمانيا وفرنسا على الأقل لمتابعة ممرات السفن هناك، وذكرت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أخبرها أنه ينبغي إتاحة حركة سفن معقولة في بحر آزوف،" لكننا بحاجة إلى أفعال".
شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: سنسعى لتمديد العقوبات على روسيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .