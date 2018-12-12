كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: سنسعى لتمديد العقوبات على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أنها ستسعى خلال القمة الأوروبية المقررة في بروكسل، غداً الخميس، وبعد غد الجمعة، إلى تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا، وذلك بسبب استمرار الصراع بين روسيا و أوكرانيا في بحر آزوف، ومضيق كيرتش.

وفي جلسة برلمانية خاصة للرد على أسئلة النواب، قالت ميركل في معرض ردها على سؤال من نائب من حزب الخضر، إنه "ليس هناك خلاف بين بريطانيا وإسبانيا وألمانيا حول تضمين هذا الصراع في البيان الختامي للقمة".

كان الصراع بين الجارتين قد تصاعد قبل أكثر من أسبوعين قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، عندما منعت قوات خفر السواحل الروسية، ثلاث سفن أوكرانية من المرور عبر مضيق كيرتش، إلى بحر آزوف.

وأضافت ميركل: "بطبيعة الحال، سنسمي الأشياء بأسمائها، وسنسعى أيضاً من أجل تمديد العقوبات".

ورأت ميركل أن "المشكلة تكمن في أننا منزعجون من السلوك الروسي، وفي أنه لا يمكننا أن نقبل بالاستخدام الحالي لبحر آزوف من قبل روسيا".

وذكرت ميركل أن حكومتها حاولت توسيع نطاق مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوكرانيا، لتشمل مضيق كيرتش وبحر آزوف، لكن روسيا رفضت ذلك.