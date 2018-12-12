فرنسا: أنفاق "حزب الله" تخرق قرار مجلس الأمن الدولي

وأضاف الخارجية الفرنسية، في بيان لها، مساء اليوم: "ندعو جميع الأطراف لضبط النفس".

وأعربت فرنسا عن رغبتها في أن تجري مناقشة التطورات الأخيرة في مجلس الأمن بأقرب وقت".

ودعت فرنسا كلا من السلطات اللبنانية والإسرائيلية لاستكمال التعاون التام مع القوات التابعة للأمم المتحدة لتجنب التصعيد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله" واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.

وكان القائد العام للقوات الأممية المؤقتة في لبنان "يونيفيل" ستيفاني دل كول، قال إن فريقا تقنيا تابعا لليونيفيل تحقق من وجود نفق ثان على الحدود اللبنانية مع إسرائيل "الخط الأزرق" معتبرا ذلك "أمرا خطيرا"، مؤكدا أن الـ"يونيفيل" تتابع هذه المسألة مع القوات المسلحة اللبنانية.