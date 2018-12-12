كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم 63 طناً من المواد الغذائية لأهالي شبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 63 طناً من المواد الغذائية والسلع الأساسية الضرورية على أهالي مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية، استفاد منها 15 ألفاً معظمهم من الأطفال والنساء.

وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الأسر اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأحداث، وإعانتهم على تجاوز الظروف الإنسانية والمعيشية الراهنة.

ومن شأن المساعدات الإغاثية التي تم توزيعها تلبية المتطلبات الضرورية للأسر الأشد احتياجاً، والتي تعاني تداعيات اقتصادية نتيجة ممارسات غير إنسانية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران ضد المدنيين.