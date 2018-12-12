كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم 63 طناً من المواد الغذائية لأهالي شبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن شأن المساعدات الإغاثية التي تم توزيعها تلبية المتطلبات الضرورية للأسر الأشد احتياجاً، والتي تعاني تداعيات اقتصادية نتيجة ممارسات غير إنسانية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران ضد المدنيين.
وتواصل فرق الهيئة دورها الإنساني في دعم المديريات والمدن اليمنية المحررة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تستهدف تحسين حياة اليمنيين.
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