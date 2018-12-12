كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المالكي": ميليشيا الحوثي تؤثر على الحياة المعيشية للشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث بإسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إصدار 14 تصريحا بحريا و 24 جويا و 8 تصاريح برية و 152 لحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة.

وأوضح "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم، أن السفن المصرح لها والمتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تؤثر على الحياة المعيشية للشعب اليمني، بتعمدها تأخير دخول السفن لميناء الحديدة والصليف.