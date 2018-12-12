كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل السعودي يبحث إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت الوكالة، أن الملك سلمان استعرض مع الوزراء آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة، مشيرة إلى أن الوزراء نقلوا لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك سلمان نقل تحياته وتقديره للملوك والرؤساء.
ويُعد البحر الأحمر أحد أهم طرق الملاحة الدولية التي تنقل نحو 15% من التجارة العالمية، كما يعيش في دوله المطلة عليه أكثر من 200 مليون نسمة.
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