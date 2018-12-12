رباح: صدمت بخبر إعادة فتح التحقيق مع حامي الدين .. وأتمنى أن ينجح القضاء في امتحان الإستقلالية

لا زالت التفاعلات حول إعادة متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، متتالية، فبعد الموقف الذي عبرت عنه الأمانة العامة لحزبه، خرج عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن للتعليق كذلك.

وعبر رباح، عن طريق صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، عن صدمته من خبر إعادة متابعة حامي الدين، حيث كتب ” صدمت عند وصولي إلى نواكشوط للمشاركة في مؤتمر التعدين والبترول بخبر إعادة فتح التحقيق مع الأخ عبد العالي حامي الدين”.

وعبر رباح عن تصامنه مع حامي الدين، موجها رسالة إلى القضاء المغربي بالقول “أتمنى أن ينجح القضاء المغربي في امتحان الإستقلالية والنزاهة وتأكيد دوره في بناء دولة الحق والقانون”.

وقرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية سنة 1993.

وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا اعتبرت فيه أن متابعة حامي الدين من جديد ضرب في العمق لمبدأ أساسي من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.