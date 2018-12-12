مصري يقتل طليقته في الشارع لمنعها من الزواج

أقدم مصري على التخلص من طليقته بطعنها 7 مرات في أحد الشوارع بمحافظة القاهرة، بعد علمه بنيتها الزواج من آخر عقب انتهاء أشهر العدة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تلقى رجال الأمن بلاغًا من الأهالي بقتل رجل ثلاثيني – عامل – سيدة تبين أنها طليقته، ثم حاول الانتحار عن طريق طعن نفسه بسلاح أبيض “سكين”.

وكشف بيان الداخلية عن تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن نقاشًا دار بين المتهم وطليقته في أحد الشوارع بمنطقة البساتين، في محاولة منه للتوصل إلى حل لمشكلتهما، إلا أن النقاش بينهما انتهى إلى مشادة كلامية، قام على إثرها المتهم بإخراج سلاحه الأبيض وطعن طليقته التي سقطت على الأرض غارقة في دمائها، قبل أن يطعن نفسه في محاولة للانتحار.

وتجمع الأهالي حول السيدة الملقاة على الأرض، وتم نقلها إلى المستشفى مع طليقها الذي كانت إصابته طفيفة، وروى لرجال المباحث تفاصيل الواقعة.

واعترف المتهم بأنه قرر الانتقام من طليقته، بعدما علم بنيتها الزواج من شخص آخر فور انتهاء أشهر العدة.