قناة الرياضية: المغرب لن يترشح لتنظيم “كان 2019”

قالت الصحفة الرسمية لقناة الرياضية المغربية، إن المغرب لن يتقدم بملف ترشح لاستضافة النسخة الـ 32 لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، وتعويض الكاميرون الذي تم سحب التنظيم منه، بعد اجتماع أكرا الأخير.

وأوضح المصدر ذاته، أن التأكيد جاء على لسان رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضية، مساء اليوم الأربعاء، لينهي بذلك الجدل حول تقدم المغرب من عدمه، بملف لاحتضان النسخة المقبلة من النهائيات.

يُشار، إلى أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أوضح سابقاً أن التاسع من شهر يناير المقبل، سيكون موعدا للإعلان عن إسم البلد الذي سيستضيف نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، والذي سيعوض رسميا الكاميرون، الذي سحب منه شرف استضافة التظاهرة بسبب عدم جاهزيته.

وأكد رئيس الكاف، في تصريحات لوكالة “فرانس بريس” الفرنسية، أن يوم الجمعة القادم سيكون، هو آخر يوم في مهلة تقديم الترشيحات، قبل أن يتم حصر لائحة صغيرة من المرشحين في 25 من الشهر الجاري، والإعلان الرسمي سيكون في التاسع من شهر يناير، خلال اجتماع للمكتب التنفيذي في العاصمة السينيغالية داكار، أي قبل حوالي 6 أشهر من انطلاق المنافسات.

وبخصوص عدد ملفات الترشيح التي توصل بها الاتحاد القاري، أوضح أحمد، في المناسبة ذاتها، أنه “بحسب معلوماتي، وصلتنا رسالتان أو ثلاث رسائل للإعراب عن اهتمام”، وأضاف “هناك جنوب إفريقيا التي أرسلت طلب اهتمام. ثمة دولتان أو ثلاث دول طلبت الحصول على دفتر الشروط”