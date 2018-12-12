هايلي: لا يجب أن تفلت السعودية من المسؤولية في جريمة خاشقجي

الممثلة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ضرورة أن تناقش واشنطن قضية الصحفي السعودي المقتول في تركيا مع الرياض، وعدم السماح لها بالإفلات من ذلك.
وقالت هايلي خلال مقابلة في برنامج Today على قناةNBC الأمريكية: “أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث بجدية وقسوة مع السعوديين لكي نعلمهم أننا لن نبرر ذلك، وأننا لن نمكنهم من الإفلات وأننا لن نسمح لهم بذلك (من الإفلات)، وأننا لن نسمح بتكرار مثل هذه الأشياء مرة أخرى”، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن “السعودية شريك مهم للولايات المتحدة ضد إيران”.
وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في إبقاء السعودية شريكا موثوقا به، على الرغم من الوضع حول قضية خاشقجي، لكنه تعهد بالنظر في أي تدابير ضد الرياض يقترحها الكونغرس.
وفي وقت لاحق، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يطالب إدارة ترامب بتقديم جميع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي إلى العدالة، بما فيهم ولي العهد السعودي.
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